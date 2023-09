Guitare : La forme du son. 100 modèles de légende

La guitare est l'un des instruments les plus emblématiques de la musique populaire. Du Delta blues joué sur des modèles acoustiques aux "grattes" électriques du rock et des styles qui ont suivi, elle demeure le vecteur le plus expressif de toutes les expériences musicales. Depuis plus de trois siècles, les maîtres luthiers et les fabricants de guitares ont élevé cet instrument jusqu'à des sommets de puissance et de sonorité - sans pour autant lui ôter son immédiate intimité, quel que soit le volume des amplificateurs. Cet ouvrage de référence passionnera aussi bien les néophytes que les aficionados. Il retrace l'évolution de ce symbole de la musique populaire et rassemble les grandes figures qui se sont emparées de la guitare pour changer nos vies.