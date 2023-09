Retrouver l'intelligence du corps. Une urgence dans nos organisations et nos modes de vie, 2e édition

Tout apprentissage, toute interaction, tout processus d'évolution et de transformation s'initie et s'incarne dans le corps. Or nous ne savons plus entendre son langage. Burn-out et somatisations à répétition, mal-être collectifs, frénésie et essoufflement des structures et des organisations, voire de la société entière : nous devenons des corps, individuels et collectifs, malmenés, niés, épuisés, réclamant d'urgence une véritable attention. Cet ouvrage lance un cri salvateur pour nous reconnecter à l'intelligence fondamentale de notre corps, d'autant plus essentielle à qui occupe un poste à responsabilité et/ou d'encadrement, un métier de l'éducation ou de l'accompagnement. C'est en redonnant au corps son rôle central, vital, dans nos vies, que nous serons en mesure de relever les défis que le siècle met - et mettra - sur notre chemin : l'énergie, le souffle, la créativité, l'extraordinaire adaptabilité de l'homme et de la femme naissent dans des corps reconnus, écoutés, épanouis.