Infertilité. Prise en charge globale et thérapeutique

L'infertilité touche de plus en plus de personnes à travers le monde dont près d'un couple sur huit en France. Publié dans la collection référente de la gynécologie obstétrique sous l'égide du CNGOF cet ouvrage se veut un manuel pratique de référence sur le sujet. Tous les aspects de l'infertilité du couple sont abordés des avancées technologiques de la PMA aux enjeux éthiques et sociétaux. Une centaine d'éminents experts (gynécologues obstétriciens médecins de la reproduction mais aussi biologistes échographistes et psychologues) réunis par le Professeur René Frydman apportent leurs connaissances et savoir-faire dans cet ouvrage didactique et richement documenté. L'ouvrage s'articule autour de quatre grands axes : l'approche de l'infertilité : l'abord des patients et toutes les étapes et techniques permettant le diagnostic ; la PMA : le panorama complet des technologies actuelles adaptées à chaque cas y compris la partie laboratoire ; les situations particulières : de nombreux cas sont envisagés comme le diagnostic pré-implantatoire le don d'ovocytes les mères porteuses la prise en charge de couples sérodiscordants de couples homosexuels de mères célibataires... ; les thèmes d'avenir pour évoquer les innovations les plus prometteuses. Cette nouvelle édition a été entièrement mise à jour elle intègre toutes les données récentes et les dernières évolutions de la recherche aussi bien dans le diagnostic que dans les traitements.