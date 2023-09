Quelles fins de la vie ?

Culture, littérature, philosophie, société... sont au rendez-vous de cet espace ouvert sur la question du vieillir. Oui, il est essentiel d'imaginer, de ressentir, d'apprendre et de s'interroger, toujours et à tous les âges. Sérieux ou plus légers, analytiques ou poétiques, propres à penser ou à rêver, les textes ici réunis multiplient les angles de vue sur l'art de vieillir. Ce n'est pas un lieu de revendications et de plaintes. Il est d'abord orienté de façon positive vers les libertés acquises et les nouvelles possibilités d'actions. Les auteurs sont des spécialistes représentant de multiples disciplines reconnues dans les recherches sur le "bien vieillir" . Ce 2e numéro s'ouvre sur des réflexions concernant les vécus de la mort par le sujet qui sait qu'il s'en approche, tel le vieux. Ces pensées font un large usage de textes littéraires, philosophique, poétiques et religieux. Il s'attache ensuite aux débats actuels entre soignants et politiques concernant les fins de la vie. Parmi les thèmes abordés : partir trop tôt ou trop tard... , l'indicible, la fin de vie au grand âge, le suicide des âgés, la place des proches aidants... Sans se centrer sur telle ou telle opinion, nous chercherons une certaine objectivité sur ces thèmes hautement subjectifs.