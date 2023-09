Liquidations de régimes matrimoniaux et de successions. Méthodes, exercices et corrigés, 6e édition

Destiné en premier lieu aux étudiants en droit notarial, les objectifs de cet ouvrage sont à la fois simples et ambitieux : former avec beaucoup de pédagogie à la liquidation de régimes matrimoniaux et de successions. Un tel exercice pratique, dont la vocation est d'inculquer le droit patrimonial de la famille, peut s'avérer complexe : - chaque thématique est donc précédée d'une méthode de liquidation, de rappels théoriques et d'une proposition de plan clair - les corrigés sont très détaillés afin de permettre une meilleure compréhension - l'approche est progressive : les exercices proposés sont d'abord très simples, puis se complexifient par l'intégration de difficultés croissantes. Points forts - Un ouvrage de référence qui propose une méthode appliquée pour une meilleure réussite aux examens - A jour des derniers textes et jurisprudence en droit des régimes matrimoniaux et successions