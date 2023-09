La Suisse romande à pied. Suivi de Genève en campagne

Après avoir sillonné le Valais par cols et par vaux pendant deux étés, il était temps de revenir sur terre. De ressortir le sac à dos, de renfiler les chaussures et de repartir pour une nouvelle aventure. Cette fois, j'ai décidé de faire le tour de la Suisse romande, en remontant le Roestigraben de Saint-Maurice à Bâle et en redescendant à Genève par les crêtes du Jura. J'ai mis le cap au nord et laissé le voyage se faire, au gré des circonstances. Durant trente-huit jours et trente-huit nuits, j'ai rencontré des paysages inconnus mais surtout des caractères, des visages qui m'ont révélé une Suisse insoupçonnée, généreuse et rebelle. Des gens qui, derrière une apparence faussement anodine, n'en pensent pas moins. Cela m'a fait le plus grand bien. La richesse de cette Suisse des interstices, qui vit incognito, loin du brouhaha mondain, m'était restée cachée. Sa découverte m'a réconcilié avec l'humanité, avec mon pays et avec moimême. Puissiez-vous ressentir les mêmes émotions.