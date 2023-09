Entraînement cérébral. Edition 2024

Faire travailler ses neurones, c'est bon pour la santé et cela permet d'améliorer ses performances et son QI. Cet Almaniak vous propose un véritable programme d'entraînement cérébral, avec une séance chronométrée chaque jour tout au long de l'année 2022 : des exercices simples et variés de logique, mémoire et calcul mental, pour stimuler vos neurones et préserver la jeunesse de votre cerveau. A VOS CRAYONS ! Malin : une fois détachées, conservez vos fiches dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages