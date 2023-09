La théorie du K.O.. Tome 1, Bienvenue à Baraja

Entre pandémies et guerre civile baptisée " Green Riot ", le monde vit dans la tourmente... C'est dans ce contexte que les activistes du groupe C. H. A. O. S. font sauter le siège du groupe pharmaceutique Sigmacorp, prêt à lancer un nano-vaccin révolutionnaire. Un moyen de dénoncer ses probables responsabilités dans l'arrivée des virus, mais aussi de laisser l'Humanité sombrer, pour que vive mieux la nature... Vingt ans plus tard, le monde est divisé entre mégalopoles et enclaves rurales décroissantes, séparées par des zones commerciales neutres, comme la ville de Bajara. C'est ici qu'arrive Beck, orpheline élevée par un maître des arts martiaux sur une île déserte. A la recherche de son mentor disparu, Beck va participer à un spectacle en arène de combat, en dehors des circuits officiels de l'UWC (Ultimate Warrior Challenge) et de ses stars " améliorées ". Le début pour elle d'un incroyable destin.