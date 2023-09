Vaincre l'adversité. Comment se servir de ses erreurs comme d'un tremplin vers le succès

Décidez de vaincre l'adversité au lieu de vous laisser anéantir par l'échec ! Pourquoi certaines personnes semblent-elles nées pour réaliser tout ce qu'elles veulent alors que d'autres luttent toute leur vie et n'y parviennent pas ? Quelle est la véritable raison de leur succès ? John C. Maxwell répond : " La différence entre les gens qui échouent et ceux qui réussissent est leur perception de l'échec et leur façon d'y réagir". La plupart des gens ne sont jamais préparés à faire face à l'échec. L'auteur affirme que si vous êtes comme lui, vous craignez l'échec, le comprenez mal, vous voulez l'éviter et le fuir. Cependant, il a appris à faire de l'échec son ami, et il peut vous enseigner à faire de même. L'auteur examine de plus près l'échec et révèle que le secret pour aller au-delà de l'échec est de l'utiliser comme une leçon et un tremplin. Dans "Vaincre l'adversité", John C. Maxwell vous montrera : - les principales raisons pour lesquelles les gens échouent ; - comment maîtriser la peur au lieu d'être maîtrisé par elle ; - les aspects positifs qui peuvent accompagner les expériences négatives. Rempli de suggestions d'actions et de propositions pertinentes de la vie réelle, "Vaincre l'adversité" est un guide stratégique qui vous aidera à vous servir de vos erreurs pour réaliser votre potentiel et à prendre l'engagement de faire tout ce qu'il faut pour atteindre le succès.