Durant le premier confinement, Antony Smith inspecteur du travail et syndicaliste, contrôle une entreprise d'aides à domicile qu'il signale pour mise en danger de ses salariées qui doivent exercer leurs soins sans protection. Cette interpellation publique aboutit à une mise à pied puis à une suspension du fonctionnaire, qui a osé remettre en cause la stratégie sanitaire de l'Etat. " 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail " est le récit de sa lutte qui a débuté en pleine pandémie. Il est aussi un appel à la reconstruction d'une fonction publique citoyenne au service de l'intérêt général. Une réflexion et un plaidoyer afin que les luttes sociales conduisent enfin à des victoires populaires.