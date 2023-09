Les Rockefeller. Maîtres du jeu

Cette enquête aussi étonnante que passionnante montre comment les Rockefeller, la famille qui a rendu le monde dépendant du pétrole, ont financé la recherche sur l'environnement depuis les années 1950, comment ils ont contribué aux mesures politiques sur le climat depuis les années 1980, et pourquoi ils ont soutenu l'activisme climatique depuis les années 1990. Pourquoi les héritiers de la Standard Oil se sont-ils attaqués à l'industrie sur laquelle ils ont bâti leur fortune et pourquoi ont-ils financé et influencé la recherche sur le climatâ? Ce livre nous révèle comment les Rockefeller ont mobilisé les universitaires, les hommes politiques, les activistes, le clergé et le monde des affaires en faveur de la théorie selon laquelle l'homme est coupable du changement climatique. Cela peut sembler contradictoire compte tenu de leurs racines dans l'industrie pétrolière, mais c'est le fruit d'un plan minutieusement calculé. La lutte de longue date de la famille Rockefeller contre le changement climatique utilise des techniques de propagande sophistiquées et de philosophie New Age visant à une transformation complète de l'ensemble du système terrestre, économie, écologie, culture et humanité elle-même. Ce rêve utopique d'un monde parfait peut toutefois avoir de graves conséquences pour la survie de l'espèce humaine et de la vie telle que nous la connaissons. La mission déclarée de la Fondation Rockefeller, qui consiste à "âpromouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde entierâ" , a un revers sombre.