Un livre court et puissant, une exploration intime et charnelle de l'Amérique contemporaine Commence par raconter est une tentative visant à nommer la violence. Celle, sexuelle, que son père a infligée à Meg Remy enfant ; mais aussi, en miroir, celle qui parcourt l'histoire des Etats-Unis. Dans ce texte grinçant et radical, qui invente en permanence sa forme et pulvérise la narration, les souvenirs se mêlent au défilé des images sur petit écran, lucarne ouverte sur la brutalité du monde. Peu à peu se dessine le portrait d'une femme qui a grandi dans la désillusion du rêve américain, la surconsommation, les attentats, mais aussi avec Sesame Street, Pink Floyd et Ellen DeGeneres - une U. S. girl. Le premier livre de l'autrice-compositrice Meg Remy, âme du groupe de pop expérimentale U. S. Girls, est un récit puissant, parfois glaçant. On passe de la naïveté de l'enfance à l'honnêteté brutale de l'âge adulte dans un style captivant, émaillé d'humour et d'ironie féroce.