L'adolescence à l'ère du virtuel

Comment les adolescents pris aujourd'hui dans la virtualité des mondes numériques peuvent-ils encore Grandir, se construire et partir ? Ce livre envisage les questions universelles liées à la traversée adolescentaire et les connecte aux mondes virtuels, surfaces de construction de soi et de quête identitaire. L'attractivité des ados pour ces espaces répond aux métamorphoses à l'oeuvre : transformation du corps, image de soi, quête identitaire, travail de séparation et d'individuation, éveil de la sexualité... La place de l'adulte est bien de faire le pont entre l'adolescence et les mondes virtuels afin d'en entendre l'appropriation singulière de ces objets culturels. Garder une certaine pointe de ringardise, marquant symboliquement l'écart générationnel, renforce notre position d'appui pour entendre et accompagner les adolescents dans les usages émancipateurs du web et aussi dans ses côtés plus sombres : pornographie, cyberharcèlement, violence de l'image...