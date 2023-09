Lettre d'Amour à l'humanité. Guérir, protéger et sauver notre Terre pendant qu'il en est encore temps…

Voici un petit livre que vous n'oublierez pas ! Le pouvoir de transformation de ce livre est sidérant. Rawn Clark nous donne l'occasion de pouvoir réaliser des méditations. Au pouvoir de transformation radical sur le petit "moi". Découvrez votre propre arbre séphirotique, et accédez par l'intermédiairede puissants exercices de méditation aux différents niveaux de l'Etre. Les différentes séphiroth de l'arbre de vie sont des états d'existence et d'expérimentation. De notre JE véritable qui s'incarne et descend à travers différents niveaux jusqu'à notre Terre Malkhut. Exercices pratiques d'une rare transcendance permettant au méditant d'enclencher et révolutionner sa vie intérieure, de faire table de toutes ces perceptions erronées. Grâce à ce livre, la Kabbale est vivante, Notre JE divin s'exprime et nous comprenons. Le sens de la vie, de toute vie...Un livre d'une rare beauté, simple et accessible à toutes celles et ceux voulant. Des exercices pratiques, efficaces pouvant redimensionner leur existence. Porteur d'Espoir et d'Amour, chaque méditant peut par sa pratique quotidienne. Illuminer sa vie et celles des autres par le rayonnement de Notre "JE" fondamental. Paix et Amour à l'humanité.