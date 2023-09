En fleur et en os

Un chalet cossu, avec terrasse donnant sur un lac, quelque part en France, en 2010. La famille Tarvel et les enfants de Belkacem se réunissent pour célébrer un anniversaire. La fête familiale voit vite surgir les rancoeurs et les regrets, accumulés sur plusieurs générations, d'une amitié fondée pendant la guerre d'Algérie. Tel le prince Hamlet, Jambet n'a pas accepté que sa mère tout juste veuve convole avec son oncle. Telle Ophélie, Fella a souffert d'être abandonnée par Jambet. Ces deux-là, fragilisés à des degrés divers par l'époque qui les a engendrés, voient leur fille atteindre ce soir sa majorité - et prendre sa liberté... La légèreté de ton de cette comédie au rythme de vaudeville est au service d'une profonde réflexion, tant sociologique que psychologique, qui ose prendre pour toile de fond les non-dits de la guerre d'Algérie et la douleur des Harkis. Comme pour mieux nous inviter à une vaste grille de lecture, un plan surélevé de la scène, éclairé en alternance avec le plateau lui-même, figure l'univers de l'imaginaire et de la mémoire : dieux, fantômes et psychothérapeutes s'y démènent et réveillent des épisodes du passé. Une pièce de théâtre puissante, tout en nuances, qui est à la fois oeuvre de poésie et manifeste contre tous les obscurantismes.