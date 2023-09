Un copain pour Coccinelle

Lire tout seul avant de savoir lire, c'est possible avec Mini Bulles. Des premières BD à découvrir dès 3 ans : une BD sans texte conçue pour les petits. Les petits entrent naturellement dans les livres par les images : sans le soutien du texte, les images portent toutes les étapes du récit sans ellipse narrative. Sans texte, chacun est libre de se raconter l'histoire comme il le souhaite : à partir des images, l'enfant passe à l'oral et fait des phrases pour vous raconter l'histoire ou lire tout seul. Dans cette histoire : Au saut du lit, Coccinelle découvre que tout est blanc dehors ! Chouette alors, quel bonheur de construire son tout premier bonhomme de neige... qui devient un bon copain. Oui mais voilà, le matin suivant, Coccinelle n'en croit pas ses yeux : la neige a fondu et son nouvel ami à disparu... Heureusement, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas et une surprise l'attend pour sa plus grande joie ! Une BD tout en émotion pour trouver le chemin de l'amitié, à découvrir dès 3 ans. Dans chaque BD, un volet dépliant "Suivez-le guide" pour accompagner les parents et vous donner les clefs d'entrées dans une BD sans texte.