Mes délicieux goûters. Par "Mes délicieuses créations"

Les goûters faits maison que vos enfants et vous allez adorer ! Vous avez envie de préparer le goûter de vos enfants, mais en changeant du sempiternel gâteau au yaourt et du quatre quarts ? Malika, alias Mes délicieuses créations, vous propose de créer vos propres goûters, inspirés des recettes emblématiques de votre enfance, dans un livre de 50 recettes délicieuses et faciles. Beignets express, barre de céréales chocolat-caramel, cookie XL ou encore crème glacée sans sorbetière, régalez vos enfants en toutes circonstances. Vous en aurez pour tous les goûts et toutes les occasions, avec des recettes à emporter dans le sac, à déguster le dimanche en famille ou à faire rapidement à la sortie de l'école. Et bien-sûr, pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de colorants. Vous maîtrisez la compo de A à Z. A présent, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas concocter de savoureux goûters à vos enfants !