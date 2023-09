Cité contre Mafia et DGSI

A la limite de la légalité, deux adolescents occupent tant bien que mal leurs vies de banlieusard. Lorsque leur braquage tourne mal, un homme meurt accidentellement. Un innocent meurt... L'armée ou la prison ? Ce sera l'uniforme, l'apprentissage de l'art de la guerre et du combat chez les "Commandos parachutistes" . Après quelques années de pénitence en uniforme, les épaules de Mickaël et Mohammed ne sont pas encore assez larges pour supporter d'autres morts inutiles. Pourtant, le destin en décide autrement. Un étrange cambrioleur vient mourir dans ses bras de Mickaël, lui laissant en héritage une petite fortune et une clé USB. Pour se débarrasser du cadavre, il renoue avec son ami de toujours qui dirige les trafics de son ancienne cité, Mohammed. La disparition de la clé USB, agace au plus haut point une multinationale mafieuse. La DGSI de son côté, commanditaire du vol de la clé, essaye de récupérer cette clé capitale. A partir de là, tout se croise, se télescope et s'envenime. Mafieux, Banlieusards et DGSI et cela sur fond d'amitié, d'amour, de violence et de trahison. L'auteur, Lord Louis Kemon est un nostalgique des troubadours qui vit dans un monde où les histoires drôles et merveilleuses, se racontent encore le soir au coin du feu. Avec cet ouvrage, le lecteur est plongé dans un réalisme qui ne rassure pas et se trouve très éloigné d'une histoire drôle.