Optimiser ses performances équestres

Ce guide, destiné aux cavaliers amateurs ou professionnels, enseignants et apprenants en formation, a pour objectif d'aider à l'organisation, l'analyse et l'autoévaluation de sa pratique de l'équitation. Quel que soit le niveau de performance recherché, chaque cavalier va pouvoir agir sur différents leviers pour trouver des solutions en vue de s'améliorer au quotidien et de développer ses compétences équestres. Tout le processus d'élaboration de travail du couple cavalier-cheval est abordé avec la mise en pratique des séances, la planification de l'entraînement ou encore la construction de dispositifs pour atteindre vos objectifs. Grâce à des outils d'analyse du cavalier et du cheval, aussi bien dans le travail sur le plat qu'à l'obstacle, vous allez pouvoir vous autoévaluer et trouver des idées de séances pour progresser. Arnaud Jeannin est cavalier de CSO et CCE. Après plusieurs classements en épreuve internationale en concours complet, il obtient le statut de sportif de haut niveau en 2008. Enseignant diplômé d'état, titulaire d'une licence professionnelle "Commercialisation des produits équins" , il est notamment l'auteur de Guide du travail du cheval paru aux éditions Vigot.