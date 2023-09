Tu n'es pas un poète à Grenade

Najwan Darwish est considéré comme l'un des plus grands poètes contemporains de langue arabe. Son écriture est fulgurante, elle inscrit le drame actuel de l'être palestinien au sein de la condition humaine. - Au fil de ses poèmes Najwan Darwish convoque mémoire intime et mémoire collective. Jérusalem et le conflit israélo-palestinien hantent ce recueil : " Je n'ai pas de pays pour pouvoir y retourner / Je n'ai pas de pays pour en être exilé " [... ] " Je ne prétends pas avoir d'autres proches / que ceux que j'ai perdus dans les guerres / les exils les paradis promis ou en enfer. " - L'ardeur persiste face à l'impasse et aux désillusions même s'il confie avoir " essayé une fois de s'asseoir / sur un des sièges vides de l'espoir / Mais le mot reserved y était tapi comme une hyène ". - Son écriture est fulgurante, elle inscrit le drame actuel de l'être palestinien au sein de la condition humaine. Abdellatif Laâbi affirme que sa poésie est " amère et rugueuse " et qu'elle est là par " pulsion vitale"