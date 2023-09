La découverte sensorielle et émotionelle du bébé

Pour le bébé, la magie de la découverte de soi, des autres et du monde environnant passe par la bouche, la main, le petit doigt, le pied, la peau, l'oeil... Autant de découvertes qui se conjuguent progressivement aux plans sensoriel et émotionnel dans la réciprocité de la relation. L'exploration sensorimotrice du bébé se décline dans ce texte au travers de six moments d'émerveillement : de la découverte du colostrum, qui permet à l'enfant d'entrer tout en douceur dans la force de la pesanteur, aux siestes avec papa pour soutenir la rencontre sensorielle avec l'entourage affectif. L'objectif ici est de relater ces moments d'ouverture au monde qui vont constituer les fondements de la construction de soi. Pour les professionnels, il s'agit de soutenir la surprise face à la subtilité de la rencontre à l'autre, en prenant en compte la complexité à l'oeuvre, également dans des configurations difficiles. Ce petit recueil se veut le témoin de la magie de la découverte de soi, des autres et du monde environnant. Six moments d'émerveillement nous permettent l'accès au monde du nouveau-né et du nourrisson et soutiennent l'effort de décentration que ce mouvement réclame : 1. Quelques heures après la naissance : Texture et saveur du colostrum comme un passage tout en douceur pour arriver dans la pesanteur et avaler cette expérience. 2. Entre 6 à 12 semaines : Extase autour de la découverte visuelle d'une main qui bouge comme une révélation renouvelée de ce qui fait le dedans et le dehors. 3. Entre 3 et 6 mois : Découverte du petit doigt et de sa place dans l'espace : le nourrisson frotte sa main sur le sol. 4. Entre 4 et 8 mois, c'est toute l'exploration orale qui débute et qui va faire le lit de la compréhension multisensorielle du monde. La bouche fonctionne alors comme un oeil pour découvrir le monde dans toute sa précision. 5. Dès 6 mois, le bébé prend son pied et construit son dos par la même occasion. En amenant ses pieds à la bouche, bébé s'appuie sur son dos qui s'allonge et prend fonction de point d'appui. 6. Une sieste avec papa, c'est l'opportunité de le sentir, de le découvrir, de faire sa connaissance, en faire une source d'apaisement et de sécurité. Ce programme moteur, ce répertoire de base permet la rencontre à l'autre soutenue par la gestualité du nouveau-né et par les réponses qu'il obtient de la part de son entourage. Chacun des moments précieux à saisir s'appuie sur des exemples issus de la pratique pour en faire ressortir à la fois la complexité mais aussi la malléabilité. Pour les professionnels, il s'agit de soutenir l'émerveillement face à toute la subtilité de la rencontre à l'autre.