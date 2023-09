Le Cheval de l'espoir

Jeune cadre trentenaire, Alexandre plaque tout pour s'installer au coeur d'un petit village du Beaujolais et s'adonner à sa passion : la peinture sur vitraux. Dans la maison voisine à la sienne, vivent Hélène et son fils, Grégoire. Ayant été renversé enfant par un chauffard, il souffre depuis de troubles psychiques importants. Le jeune homme ne tarde pas à s'enticher de Placido, le cheval d'Alexandre, au contact duquel il gagne en autonomie et dextérité. Loin de réconforter Hélène, la complicité naissante entre son fils et ce nouveau voisin ne fait que renforcer ses doutes quant aux intentions de ce dernier.