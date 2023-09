La Bonne Cuisine des fibres

Cap sur les fibres ! Les fibres sont indispensables à une alimentation saine et équilibrée. Cependant, peu de gens savent comment mettre en oeuvre une alimentation riche en fibres sans se priver, au-delà du pain complet. Ce livre de cuisine est votre nouvel allié ! Que vous souhaitiez lutter contre les fringales avec des biscuits au muesli, prévenir les troubles digestifs avec un poulet au romarin ou vous faire plaisir avec un sorbet fruité, découvrez une incroyable variété de plats savoureux pour des plaisirs culinaires sans limites. De nombreux tableaux et encadrés vous aideront aussi à faire le point pour mieux vous alimenter. Découvrez les impacts positifs d'aliments phares sur la santé ainsi qu'une analyse nutritionnelle pour chaque recette. Améliorez votre bien-être et maîtrisez votre poids à chaque repas sans efforts, sans régime ni privation !