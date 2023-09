Pratiquer la gravure en creux, taille indirecte. Eau-forte, aquatinte, manière de crayon, sucre, chromoplaxgraphie, etc.

La gravure indirecte se caractérise par l'utilisation de produits qui vont graver le dessin en attaquant la plaque de métal avec ce qu'on appelle un " mordant ", c'est-à-dire un acide. Les parties protégées par un vernis restent intactes. Les autres se creusent et créent les sillons. Les encres entrent dans les creux et sont captés ensuite par le papier écrasé par les rouleaux de la presse. La différence notoire par rapport au procédé direct est la grande liberté de mouvements et d'expression. Plus besoin de gratter avec des outils tranchants, une simple pointe qui glisse sur un vernis étalé au préalable fera l'affaire. C'est le retour à un dessin plus libre. Dans cet ouvrage, l'auteur porte toute son attention sur le ponçage de la plaque, la pose de vernis, le dessin qui s'esquisse avec une simple pointe, la morsure dans un bain d'acide, l'aquatinte et ses dégradés de tons offrant des grisés magnifiques, le dévernissage, l'encrage et l'impression.