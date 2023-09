Maria Callas et la voix du coeur

Le chant de la passion Venise, 1957 : Maria Callas est la plus grande cantatrice de son temps, mais elle commence à payer un lourd tribut à la perfection artistique qu'elle incarne sur scène. Sa voix menace de s'éteindre et Maria aspire à une pause - que ni le monde de l'opéra ni son mari et manager ne lui accordent. C'est alors qu'elle rencontre l'armateur Aristote Onassis. Contre toute attente, ils tombent amoureux jusqu'à ce que ce dernier fasse la connaissance de Jackie Kennedy... Un roman d'une beauté enchanteresse sur la Callas, incarnation du glamour et du charisme. Une artiste hors-norme, mais surtout une femme passionnément amoureuse. Traduit de l'allemand par Céline Maurice