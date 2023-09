Daredevil Tome 1

Daredevil a traversé des heures sombres... il ne se doutait pas qu'elles seraient suivies par des aventures parfois loufoques ! Matt Murdock affronte Klaw, l'Homme-Taupe ou encore le cartel du Mégacrime, fait équipe avec non pas un mais deux Punisher, et doit laisser Hank Pym (réduit à une taille microscopique) entrer dans sa tête pour y détruire des robots implantés par le Docteur Fatalis ! Et on ne vous dit pas tout ! Après les populaires sagas de Brian Michael Bendis et Ed Brubaker, Mark Waid a donné un ton plus léger et coloré à la série de l'Homme Sans Peur. C'est un coup de maître ! Daredevil est décidément le personnage qui tire le meilleur de chaque scénariste. Voici la première moitié du long séjour de l'auteur sur la série !