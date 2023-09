Le grand test, c'est une opération d'une envergure exceptionnelle lancée par la gendarmerie pour relever les empreintes digitales de tous les habitants du village de Savennes, sans exception. Le capitaine Duquennes vient de l'annoncer, après deux mois d'enquête inutile, il a enfin déniché un indice : une empreinte, sur une barre de fer... Cette fois, on va découvrir qui a tué Sergio Destrebecq, le principal employeur du coin, un homme arrogant et désagréable, retrouvé le crâne brisé dans sa grange en feu. Dans le village, trois jeunes gens tremblent. Alexandre, Maxence et Virginia, des amis d'enfance, qui ont vécu ensemble la terrible nuit du meurtre. Ils savent que l'empreinte digitale appartient à l'un d'entre eux. Mais à qui ? Inéluctablement, le grand test va le révéler, au risque de fracasser leur amitié. A moins que...