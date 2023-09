Le Palais d'Orsay. Une autre histoire du XIXe siècle

L'incroyable histoire du palais d'Orsay commence en 1808, quand Napoléon décide de faire construire un bâtiment sur-mesure pour son ministère des Relations extérieures. Bientôt les guerres engloutissent les budgets et, à la chute de l'Empire, les murs ne s'élèvent que de quelques mètres. Délaissé sous la Restauration, l'édifice est sauvé par la monarchie de Juillet et devient le siège du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. En mai 1871, les incendies de la Commune contrarient à nouveau son destin. Sa restauration semble possible, mais les tergiversations de la IIIe République le condamnent à des décennies de ruines. En 1898, il laisse place à la gare d'Orsay, ancêtre du musée que nous visitons aujourd'hui. Hélène Lewandowski peint à fresque la première histoire de ce symbole d'un temps où démesure rimait avec politique. Elle raconte comment le palais d'Orsay, objet d'admiration et de critiques des plus grands écrivains, Victor Hugo, Emile Zola ou encore Théophile Gautier, rencontre les rêves de Napoléon, les ambitions de Louis-Philippe, les faiblesses de la IIIe République et se confond avec l'histoire du passionnant et chaotique XIXe siècle.