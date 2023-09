Au fil des saisons. Poèmes

Sur les chemins d'humanité, le poème se déploie en écho à l'ordinaire des jours, banals ou intenses, aux relations et rencontres qui jalonnent la vie, à la rumeur du monde qui va, heureux et meurtri, et en contemplant la nature, "parole" vivante et vivifiante. Au rythme du temps qui passe, scandé par l'alternance et le mouvement des saisons, les perceptions sensorielles, les émotions vécues et traversées, croquées sur le vif ou engrangées dans la mémoire du coeur, sont convoquées pour exprimer ce qui jaillit de l'âme, par "petites touches" , en cherchant le mot juste, entre légèreté et profondeur. Ainsi opère l'alliage entre ombres et lumières, enfouissements et renouveaux, retraits et solidarités. Empreint de musicalité, le poème imprime dans le quotidien de la vie, souvent trépidante, un temps de repos et de respiration. Il conduit ainsi à l'intériorité, à un regard renouvelé et bienveillant sur le monde et à goûter le présent, ici et maintenant.