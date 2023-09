Un si joli mariage

Face à des difficultés d'argent, Joëlle abandonne ses études à Bordeaux et se réfugie à Périgueux chez son père. Celui-ci ne se montre pas d'un grand secours et la jeune femme se résout à accepter une place d'employée de maison chez les propriétaires des Conserveries Dufournelle, une importante société de foie gras. L'affaire du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, avec Elise Chanoinet, l'un des plus beaux partis de la ville. Alice, la seconde épouse de M. Dufournelle, n'est pas mécontente de voir s'éloigner ce beau-fils qui la méprise, mais l'ignorance dans laquelle son mari la tient concernant les préparatifs des noces provoque une crise conjugale et familiale. Isolée, elle trouve du réconfort auprès de Joëlle, qui devient sa confidente et, à ses dépens, un enjeu dans ce conflit qui la dépasse.