Festin Divin. Découvrez 78 recettes inspirées des 78 arcanes du tarot !

Découvrez 78 recettes inspirées des 78 arcanes du tarot ! Dans ce livre de cuisine unique, la prêtresse du tarot MELINDA LEE HOLM et la cheffe COURTNEY McBROOM ont concocté un festin pour l'âme, le corps et l'esprit. En associant leurs talents, elles ont créé 78 recettes magiques inspirées de l'énergie de chaque arcane pour que vous puissiez transformer vos plats de tous les jours en des repas extraordinaires ! Pour vous lancer dans la cuisine magique, vous pouvez : tirer une carte de votre jeu de tarot, chercher la page correspondant a votre tirage et découvrir la recette. Choisir une thématique (abondance, célébration, créativité, nouveau départ, lâcher-prise, paix ou amour) et essayer les menus sortilèges avec une entrée, un plat et un dessert pour associer les bienfaits magiques. Parcourir le livre et cuisiner au gré de vos envies avec un supplément de magie ! Il ne vous reste plus qu'à déguster vos repas imprégnés de l'énergie spirituelle du tarot et à profiter de leurs pouvoirs. Vous pourrez par exemple trouver le chemin du bonheur avec un spritz de fête à la lavande, combattre l'anxiété avec un confit de canard, ou encore renforcer les fondations d'un de vos projets avec une brioche à la cassonade...