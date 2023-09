Il était une fois une princesse magnifique, une terrible belle-mère et un miroir magique... Avec ses matières à toucher, voici une histoire à lire du bout des doigts pour une première découverte du célèbre conte de Perrault. Un conte classique à succès Qui n'a jamais entendu parler de Blanche-Neige, du miroir magique, de la pomme empoisonnée et des sept nains ? "Blanche-Neige" est l'un des contes les plus connus et les plus lus par les enfants. Des matières nombreuses et variées La pomme empoisonnée, le miroir magique ou la robe de Blanche-Neige, autant d'éléments à toucher du bout des doigts. Tissu, fourrure, matière lisse, brillante ou en relief, c'est en tout 10 matières à découvrir par le lecteur. Une collection de contes à toucher "Les Trois Petits Cochons", "Le Loup et les Sept Chevreaux", "Le Vilain Petit Canard"... la collection "Contes à toucher" propose les plus célèbres contes dans une version à toucher, pour une découverte tendre et ludique.