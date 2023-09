Chat malgré moi Tome 10

En apparence, Nyao est un chat tigré gris et blanc tout ce qu'il y a de plus ordinaire... Sauf qu'en réalité, à la suite d'un accident, il abrite l'esprit de Nao, un lycéen ! Depuis, il découvre tranquillement sa vie de chat dans le foyer de la délurée Chika. Et cette fois encore, il n'est pas au bout de ses surprises : sa première neige, une sortie chez la famille de Chika, des questions existentielles sur sa vie de chat... Bref, plein de moments tendres et rigolos pour le meilleur et pour le rire !