Comment la confiance vient aux princes. Les rencontres princières en Europe 1494-1788

Fondé sur une enquête européenne inventoriant 3 440 rencontres au sommet, ce livre montre comment, à la Renaissance, les puissants se voient sans se recevoir car la méfiance règne : le terme "rencontre" a une signification militaire et baigne dans l'incertain et le risque. Le souvenir de Montereau et de Péronne subsiste et les mauvaises rencontres existent bel et bien. Mais contrairement à ce que l'on croit, l'essor des ambassadeurs en résidence permanente n'a pas tari les entrevues, car des dispositifs réconfortants comme l'hospitalité, le cérémonial diplomatique, l'incognito et la courtoisie ont permis aux princes de se recevoir afin de négocier et d'obtenir leur reconnaissance dans la société des princes, devenue une société de confiance. Mais cette cosmopolitesse ne fait pas une cosmopolitique, à l'heure où les frontières se consolident.