Sido. Suivi de Les Vrilles de la vigne, 1 CD audio MP3

Sido et Les Vrilles de la vigne sont deux textes distincts de l'oeuvre de Colette, tous deux d'inspiration autobiographique. Dans Sido (1930), Colette évoque le souvenir de sa mère tant aimée, puis son père, l'amour qui unissait ses parents et raconte son enfance heureuse au sein d'une campagne bourguignonne idyllique. Cette éducation harmonieuse a profondément marqué sa manière de vivre. Sous le personnage de l'écrivaine parisienne affleure la jeune fille qui apprit à vivre au rythme des saisons et à goûter la sensualité de la vie. Les Vrilles de la vigne (1908) rassemblent confidences, dialogues, textes courts, scénettes, poèmes en prose. Ils témoignent de son désir d'émancipation, de son indépendance d'esprit et de moeurs. Encore une fois, l'amour de la nature innerve sa plume et répond à ses tressaillements de l'âme. Avec virtuosité, Elsa Lepoivre, de la Comédie-Française, donne couleur à chacun de ces textes, faisant revivre l'intimité de Colette, dont la modernité ne se dément pas. Cet enregistrement est une magnifique porte d'entrée dans l'oeuvre d'une des plus grandes écrivaines du 20e siècle. Au programme du Baccalauréat 2023 et 2024. Avec le soutien du Centre National du Livre.