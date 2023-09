Sun Tzu et l'art de la séduction. Considérations stratégiques, 2e édition

La pensée stratégique chinoise contient des préceptes d'action dont nous avons découvert les clés dans Comprendre et appliquer Sun Tzu. Voici un essai sur la séduction, en forme de divertissement éducatif, qui fait référence au titre précédent et qui propose une approche alternative de la séduction inspirée d'une tradition stratégique chinoise, bien différente des approches dominantes occidentales. L'auteur expose les analogies et différences entre les principes centraux de la culture stratégique occidentale et la culture asiatique. Dans la 4e partie, l'auteur s'inspire, assez librement, des stratagèmes chinois pour proposer de brèves histoires et recommandations qui illustrent une approche de la séduction inspirée par la pensée de Sun Tzu et, plus généralement de la culture stratégique chinoise.