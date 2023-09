"Cric crac, je sors de mon oeuf. Me voilà, petit escargot. Autour de moi, d'autres petits oeufs commencent à éclore". Et nous voici parti à la découverte de l'escargot, l'animal emblématique du jardin. A la découverte de l'escargot Voici le premier documentaire animalier sur le petit gastéropode. De sa naissance dans un oeuf à l'âge adulte, l'enfant saura tout sur l'escargot. Un livre documentaire à toucher Des oeufs, du mucus, des nervures de la coquille... le petit lecteur découvrira du bout des doigts toutes les caractéristiques de l'escargot. Grâce à la lecture sensorielle, l'enfant s'approprie les connaissances. Une collection adaptée aux tout jeunes lecteurs : "Mes animaux à toucher" Avec cette collection, les tout-petits découvrent les animaux de la naissance à l'âge adulte. Une histoire incarnée, des matières qui renvoient aux caractéristiques de l'animal, un vocabulaire documentaire simple permettent à l'enfant de faire ses premiers pas dans la lecture et la découverte du monde.