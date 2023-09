L'oracle pour vous guider dans votre reconnexion à la nature ! Cantigee est le chant que la Terre entonne, un sort qu'elle tisse, un enchantement qu'elle émet. Découvrez ses prières de gratitude, de guérison et d'éveil à travers cet ouvrage et les 52 cartes pour vous reconnecter à la nature. Chaque carte joliment illustrée vous guidera vers la sagesse, la créativité et l'enrichissement spirituel nécessaires pour vous reconnecter à la nature, à votre monde intérieur et à la Terre qui nous soutient tou·te·s au quotidien. Vous pouvez également utiliser l'Oracle de la nature pour pratiquer votre spiritualité, inspirer votre activisme écologique et votre créativité, et de bien d'autres façons encore. Utilisez cet ouvrage et ses cartes de la façon qui vous plaît, en l'adaptant à vos propres besoins et envies. Il vous accompagnera au quotidien, tel un compagnon fidèle vous menant à l'harmonie avec vous-même, la nature et la Terre. Bienvenue dans l'univers du Cantigee !