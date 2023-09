Terreur dans le ghetto. Copenhague, Danemark, 1905. Suite à une série de meurtres de prostituées dans le ghetto, une jeune dactylo d'origine juive est recrutée par la police pour les aider dans leur enquête. Ses recherches la mènent sur la piste d'un meurtrier sanguinaire dont les actes sont ancrés dans de vieilles superstitions et qui marque ses victimes de symboles cabalistiques. Sa traque se transforme peu à peu en quête personnelle, où elle aura à affronter ses propres racines et ses peurs les plus profondes. Le chasseur devient alors proie. Le monstre doit à nouveau frapper... Dans la lignée de Jack l'Eventreur ou de L'Aliéniste, ce polar scandinave saisissant nous plonge au coeur d'un ghetto où la misère côtoie le crime pour mieux brouiller les pistes d'un prédateur dont les visions de cauchemar sont annonciatrices des terribles événements à venir.