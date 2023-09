Heimat Blues. Vieux tacot et p'tits vélos

C'est tout d'abord le récit d'une vie ordinaire, des années 70 à nos jours, avec ses doutes, ses peines et ses joies que livre Darrell dans ce roman à deux entrées. Parce que la vie de Darrell est réglée ainsi. Entre deux cultures, entre deux langues, entre deux amours et, pour finir, entre deux régions, une Alsace natale regrettée et une Vendée d'adoption. Au fil des pages, c'est donc le Rhin et la Loire qui se marient pour le meilleur et pour le pire... En parallèle, un demi-siècle après la naissance de Darell, deux retraités vendéens, entourés d'une joyeuse tribu de quatre filles, mènent une enquête, qui n'a rien de policière, après la découverte d'une voiture abandonnée et d'un mystérieux porte-clés. Deux histoires, deux salles, deux ambiances, qui finissent par s'entrecroiser pour révéler un lourd secret familial... Et si la vie n'était qu'une histoire de rencontres !