L'essentiel de mécanique des fluides. Licence, IUT

Conçu pour faciliter aussi bien l'apprentissage que la révision avant les examens ou les concours, cet ouvrage permet de comprendre facilement et de réviser rapidement l'essentiel des notions de mécanique des fluides utiles aux étudiants de Licence et IUT, présentées en fiches pédagogiques. Chaque fiche comprend un rappel de cours, concis et illustré, avec les idées clés à connaître, suivi d'exercices d'application dont la résolution détaillée est appuyée par des conseils méthodologiques. Au sein des fiches, des encarts font le lien entre notions théoriques et applications pratiques.