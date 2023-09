Atlas des religions. Passions identitaires et tensions géopolitiques, 2e édition

En 2023, le monde est plus religieux qu'il ne l'était en 1970. La religion est parfois redevenue une composante identitaire des peuples. Eléments de cohésion des communautés ou diffuseurs de messages de paix, les religions peuvent également être synonymes de violences et de tensions. - Comment sont nées les principales religions du monde ? - Quelle est l'expansion des religions aujourd'hui : christianisme, judaïsme, islam, sectes et dissidences... ? - Quand la politique et les extrémismes s'en mêlent, les tensions géopolitiques et les débats sur la laïcité se multiplient. Quel peut être le rôle des religions dans un monde globalisé ? Ce tour du monde des différentes religions, en près de 90 cartes et infographies actualisées, retrace leur histoire et permet de mieux appréhender leur place dans la société d'aujourd'hui.