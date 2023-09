Livre oracle - Le Choix du SOI. Découvre le message qui t'est destiné, Edition

Tu es entendu et soutenu Il est grand temps de te choisir : si tu as pris ce livre-oracle c'est ton intuition, ton TOI intérieur qui t'y invite. Une aide précieuse au quotidien, mais bien plus encore. Ce livre t'accompagne dans les différentes périodes de ta vie grâce aux messages précieux et précis qu'il contient. Chaque phrase et chaque guidance sont destinées à ouvrir, fluidifier, te donner de la hauteur, conscientiser les épreuves et les situations qui se présentent à toi afin de les transcender dans la conscience du cheminement vers Soi. A travers des images, symboles et conseils éclairés, ton être profond te délivre des messages divinement choisis et éclairants et t'offre une aide sur mesure.