Les femmes et l'amour. Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping

Quels que soient leur âge ou leur origine sociale, les femmes souffrent, encore aujourd'hui, des diktats de la société et d'idées reçues : invisibilité, misogynie, réification... Alors que l'évolution numérique permet de rencontrer l'âme soeur à tout moment, alors que la modernité devrait offrir aux femmes plus de choix, il n'en est rien. La pression sociale nimbée de patriarcat s'immisce jusque dans les algorithmes de la rencontre. Stop aux injonctions, célébrons la puissance et l'indépendance des femmes ! Ces commandements au bonheur amoureux et à la relation de couple comme valeurs ultimes poussent parfois les femmes à faire de mauvais choix, dans l'urgence. Pour peu que leur histoire et leur héritage transgénérationnel s'en mêlent, c'est alors un cercle vicieux de déceptions qui détruit le peu d'estime qui leur reste. Dans ce livre, chaque lectrice trouvera des explications claires et déculpabilisantes à sa situation, afin de pouvoir avancer plus librement dans l'existence. En l'accompagnant dans ce parcours de femme des temps modernes, l'auteure lui offre aussi des pistes afin de se frayer un chemin dans la jungle des rencontres numériques et de trouver l'épanouissement dans la real life, seule ou accompagnée.