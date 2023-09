L’argument qui tue. Débats, entretiens, présentations... les meilleures techniques pour convaincre

Savoir convaincre un interlocuteur, quel qu'il soit, est une compétence fondamentale : nous en avons besoin pour défendre nos idées, pour vendre un produit, pour décrocher un poste ou pour obtenir un prêt.Ce guide vous révèle les meilleurs stratégies pour convaincre votre interlocuteur ou votre auditoire quel que soit le contexte. Vous apprendrez entre autres à : convaincre par des arguments percutants, retourner une situation à votre avantage par la parole, communiquer efficacement pour emporter l'adhésion, maîtriser le langage non verbal et analyser les réactions de votre interlocuteur. Dans ce guide, Philippe-Henry Honegger, avocat pénaliste, modernise la rhétorique en proposant de nouvelles techniques, rajeunies et actualisées. Mais surtout, des techniques qui ont fait leurs preuves !