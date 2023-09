Ça va le faire ! Le carnet créatif quand tout part en sucette. 1001 activités pour se vider la tête !

Les journées se suivent à un rythme effréné, les petits tracas du quotidien s'accumulent et votre tête est sur le point d'exploser, mais CA VA LE FAIRE ! Dites " stop ", ouvrez ce carnet et offrez-vous un moment récréatif loin du stress : coloriages positifs, mantras à dessiner et autres activités qui vont vous redonner la pêche ! Un livre créatif pour faire une pause et booster sa bonne humeur.