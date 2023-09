Le petit guide des huiles essentielles. Origines, préparation et utilisations

Plongez dans l'univers des essences aromatiques et de leurs secrets millénaires. Le guide vous propose 50 huiles essentielles parmi les plus utilisées, de la lavande officinale apaisante au bois de rose purifiant. Chaque essence est accompagnée d'une description détaillée de ses propriétés thérapeutiques et de conseils d'utilisation. Pour vous accompagner dans votre voyage aromatique, 60 synergies, ces mélanges d'huiles essentielles aux vertus thérapeutiques, sont classées selon les différents maux que l'on peut subir au quotidien, du mal de tête aux douleurs articulaires.