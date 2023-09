Tarot et santé - Symbolique médicale et arcanes majeurs - Aide à l'interprétation

Dans cet ouvrage, entièrement dédié à la thématique de la santé, on découvre que la richesse iconographique du tarot s'accorde à l'ADN de l'humanité. Ce manuel constitue une étude pointue sur la symbolique médicale de chacun des 22 arcanes majeurs. Les lames du tarot sont littéralement "passées à la loupe" de façon à attirer l'attention sur les détails signifiants en lien avec la santé. Par l'interprétation approfondie des 462 binômes possibles, maintenant complétée par celle de chaque lame dans les tirages en croix, cet ouvrage apporte une aide précieuse et très détaillée à toutes celles et ceux qui utilisent le tarot comme outil de connaissance. Sans avoir la prétention de se substituer à un "diagnostic" établi par un homme de l'art, ce guide a l'indéniable mérite d'offrir à tous les passionnés du tarot de Marseille un outil de prévention, une orientation médicale et de sérieuses pistes de réflexion.