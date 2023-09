Les Chauves-souris par le son. Identifier toutes les espèces de France et d'Europe

Le guide complet pour identifier par leurs cris toutes les chauves-souris de France et d'Europe - Cet ouvrage s'appuie sur l'expertise de plus de quarante auteurs spécialisés et permet de connaître et reconnaître tous les cris de chauves-souris européennes. - Une initiation à l'écholocalisation et à la communication acoustique chez les chauves-souris, au son et au matériel d'enregistrement ainsi qu'à l'analyse des appels. - Pour chaque espèce, des informations détaillées sur la distribution, la sortie de gîte, le vol, le comportement alimentaire, l'habitat, les cris d'écholocalisation et les cris sociaux. - Un guide d'écholocalisation simple qui permet au débutant d'analyser les séquences d'appels de toutes les espèces et d'aboutir à leur identification. - Un accès à une bibliothèque sonore téléchargeable de plus de 450 cris présentés sous forme de sonagrammes à l'intérieur de l'ouvrage.