Wagner - Enquête au coeur du système prigojine. Enquête sur le groupe de mercenaires au service du Kremlin

Depuis qu'Evgueni Prigojine a défié Vladimir Poutine et fait trembler le monde, plus personne ne peut ignorer le nom du leader du groupe Wagner. Pourtant, avant ce jour de juin 2023, les paramilitaires opéraient déjà sur de nombreux terrains au service des intérêts russes. Les enquêteurs du collectif All Eyes On Wagner se sont mis à traquer Prigojine et ses hommes partout dans le monde dès le début de l'attaque de l'Ukraine en février 2022. Ils sont remontés jusqu'aux origines pour nous aider à comprendre quelles sont l'idéologie, les méthodes et la feuille de route de cette galaxie aux contours flous. Lou Osborn et Dimitri Zufferey ont analysé tous les terrains du monde depuis la création de Wagner jusqu'à aujourd'hui et nous offrent un éclairage unique sur ce qui est une menace majeure pour la stabilité mondiale et les intérêts occidentaux.